Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности Российской Федерации в Калининградской области и Беларуси, пишет Strategic Culture.
Обозреватель издания предостерег страны Запада от подобных действий, так как они спровоцируют обязательный оборонительный ответ.
При этом ЕС не сможет выдержать активные боевые действия против России, несмотря на воинственную риторику и курс на милитаризацию, поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению колумниста, в таких условиях единственным планом европейцев становятся постоянные провокации на границах РФ.
«Если нынешняя траектория сохранится, может ли кто-либо всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без единой паузы в боевых действиях?» — задался вопросом он.
Благодаря странной воинственности Владимира Зеленского Москва располагает всем необходимым с этической точки зрения для дальнейшего продвижения, подытожил журналист.
Ранее сербская газета «Политика» писала, что Североатлантический альянс сознательно провоцирует Российскую Федерацию вблизи Калининградской области, чтобы вынудить Москву на военный ответ и представить его как агрессию.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление литовской стороны, предупреждал, что у Москвы есть все средства, чтобы «сровнять с землей» всех, кто попытается напасть на Калининград.