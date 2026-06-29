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Си Цзиньпин назвал Лукашенко железных друзей Китая, которые выдержали международную турбулентность

Си Цзиньпин назвал Лукашенко железных друзей Китая, выдержавших турбулентность.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи назвал президенту Беларуси Александру Лукашенко железных друзей Китая, выдержавших турбулентность. Об этом сообщает БелТА.

Глава КНР сказал про частые встречи, общение и объемный диалог по самым разным вопросам с главой Беларуси. Две странам, уточнил он, удается развивать всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.

— Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется, — подчеркнул Си Цзиньпин.

По словам председателя Китайской Народной Республики, сотрудничество двух стран носит многоплановый характер, идет в ногу со временем, постоянно принося новые результаты. Отношения Китая и Беларуси, заметил он, переживают исторический пик:

— В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте.

Ранее Александр Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Александра Лукашенко.

Кроме того, президент России Владимир Путин рассказал, о чем говорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валдае. Также Путин считает, что возможные переговоры по Украине могут пройти в Беларуси.

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