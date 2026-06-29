Главком НАТО призвал членов альянса быстрее учиться воевать у Украины

Украина в этой схеме выступает не только получателем помощи, но и поставщиком боевого опыта. Ее оборонные стартапы, военные подразделения и цифровые системы показывают союзникам, как можно сокращать цикл от идеи до применения на фронте. Для западных армий, привыкших к многолетним закупочным процедурам, это болезненный урок: медленная бюрократия проигрывает войне, где дрон, алгоритм или новая антенна могут менять ситуацию за недели.