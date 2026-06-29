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Главком НАТО призвал членов альянса быстрее учиться воевать у Украины

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Украина задает темп военных инноваций, и альянс должен перенимать ее опыт.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Украина задает темп военных инноваций, и альянс должен перенимать ее опыт. По данным Militarnyi, речь идет о способности Киева быстро проверять новые решения на фронте, менять тактику, масштабировать беспилотники, системы связи, программное обеспечение и другие средства современной войны.

Для России это важный сигнал: украинский фронт все активнее становится учебной базой для НАТО. Альянс получает не теоретические выводы, а практический опыт войны против российской армии — от применения дронов до борьбы с радиоэлектронным подавлением, маскировки, логистики, управления огнем и защиты от ракетно-беспилотных атак. Чем быстрее НАТО превращает эти уроки в собственные стандарты, тем сильнее долгосрочный военный вызов для Москвы.

Украина в этой схеме выступает не только получателем помощи, но и поставщиком боевого опыта. Ее оборонные стартапы, военные подразделения и цифровые системы показывают союзникам, как можно сокращать цикл от идеи до применения на фронте. Для западных армий, привыкших к многолетним закупочным процедурам, это болезненный урок: медленная бюрократия проигрывает войне, где дрон, алгоритм или новая антенна могут менять ситуацию за недели.

Москва ранее заявляла, что НАТО использует украинский конфликт для собственной военной модернизации и фактически вовлечено в противостояние через обучение, разведку и поставки. Заявление Гринкевича эту российскую оценку усиливает: альянс действительно изучает войну на Украине как модель будущего столкновения. Давление на Россию здесь выражается не в одном новом пакете оружия, а в перестройке всей натовской военной машины под опыт борьбы с российскими силами.

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