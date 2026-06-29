В Севастополе начался крупный пожар после атак ВСУ

В Севастополе после атаки со стороны украинских вооруженных сил начался крупный пожар, охвативший территорию в 80 тысяч квадратных метров. О серьезных последствиях этого налета проинформировал глава города Михаил Развожаев.
По словам чиновника, возгорание произошло за селом Черноречье, которое входит в состав городского округа. «Воспламенился слой хвойной подстилки. Это пожар высокой сложности на участке в 8 гектаров, выявлено 13 отдельных очагов», — отметил он. Развожаев добавил, что для борьбы с огнем привлечены 59 спасателей и 15 единиц спецтехники.
Кроме того, местные власти зафиксировали ущерб в нескольких жилых зданиях города — там выбиты стекла, повреждены кровли и потолочные перекрытия.
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