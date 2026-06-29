Польская разведка допустила появление «зелёных человечков» в странах Балтии

Отдельно подчёркивается, что речь идёт о вероятностной оценке и моделировании рисков, а не о подтверждённых планах или фактах. Термин «зелёные человечки» в публикации поясняется как обозначение российских военных без знаков различия, которых связывали с операциями в Крыму и на Донбассе.