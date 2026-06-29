Польская разведка допустила появление «зелёных человечков» в странах Балтии

«Глава польской разведки подтвердил, что ведомство рассматривает действия с участием так называемых “зелёных человечков”, — говорится в материале.
По словам Шоты, подобные действия могут рассматриваться как потенциальный инструмент в условиях обострения ситуации в регионе. Он утверждает, что одним из факторов, способных подтолкнуть к реализации такого сценария, могут стать неудачи на украинском фронте, а также стремление к дальнейшей эскалации конфликта.
Отдельно подчёркивается, что речь идёт о вероятностной оценке и моделировании рисков, а не о подтверждённых планах или фактах. Термин «зелёные человечки» в публикации поясняется как обозначение российских военных без знаков различия, которых связывали с операциями в Крыму и на Донбассе.
Ранее сообщалось, что версию о возможной «операции под ложным флагом» со стороны России, которая якобы могла бы стать предлогом для удара по стране НАТО, озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Подобный сценарий теоретически может быть использован для обоснования дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.
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