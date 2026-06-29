В Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы: кого это коснется и что ждет за уклонение

Цели и задачи
Мероприятия организуются для поддержания и совершенствования уровня подготовки резервистов, обновления практических навыков, освоения современных образцов вооружения и военной техники, а также укрепления мобилизационной готовности Вооруженных сил.
Отбор участников
Отбор участников осуществляется местными органами военного управления с учетом потребностей армии в специалистах конкретных военно-учетных специальностей. При этом принимаются во внимание уровень подготовки, состояние здоровья и другие установленные законодательством критерии.
Вызов граждан
Вызов граждан производится на основании повестки. Лица, получившие повестку, обязаны прибыть в указанное место и в установленный срок. За уклонение от явки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей (21 625 тенге).
Категории граждан, не подлежащих привлечению
Законодательством определен перечень категорий граждан, не подлежащих привлечению к данным мероприятиям:
Педагоги в период учебного года.
Обучающиеся очной формы обучения.
Родители трех и более несовершеннолетних детей.
Другие категории, предусмотренные Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».
Продолжительность подготовки
Продолжительность подготовки составляет до одного месяца. На этот период участники обеспечиваются питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием. Доставка к месту проведения и обратно организуется за счет Министерства обороны.
Социальные гарантии
Государством предусмотрены социальные гарантии:
За гражданами сохраняются место работы и занимаемая должность.
Работающим выплачивается средняя заработная плата в порядке, установленном законодательством.
Неработающим выплачивается минимальная заработная плата за счет бюджетных средств.
Период пребывания на сборах засчитывается в общий трудовой стаж.
Плановые учебные сборы
Плановые учебные сборы проводятся в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и являются важным элементом подготовки мобилизационного резерва страны.
Воинские сборы
Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления и уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.
Приказ о призыве
Приказ о призыве 3000 военнообязанных на воинские сборы в 2026 году был подписан министром обороны РК и введен в действие с 19 апреля. Сроки проведения воинских сборов — с мая по октябрь.