В Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы: кого это коснется и что ждет за уклонение

В соответствии с приказом министра обороны Казахстана в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса. Об этом сегодня, 29 июня, заявили в Министерстве обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.