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В Казахстане 3000 военнообязанных вызовут на учебные сборы: кого это коснется и что ждет за уклонение

В соответствии с приказом министра обороны Казахстана в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса. Об этом сегодня, 29 июня, заявили в Министерстве обороны (МО) РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Цели и задачи

Мероприятия организуются для поддержания и совершенствования уровня подготовки резервистов, обновления практических навыков, освоения современных образцов вооружения и военной техники, а также укрепления мобилизационной готовности Вооруженных сил.

Отбор участников

Отбор участников осуществляется местными органами военного управления с учетом потребностей армии в специалистах конкретных военно-учетных специальностей. При этом принимаются во внимание уровень подготовки, состояние здоровья и другие установленные законодательством критерии.

Вызов граждан

Вызов граждан производится на основании повестки. Лица, получившие повестку, обязаны прибыть в указанное место и в установленный срок. За уклонение от явки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей (21 625 тенге).

Категории граждан, не подлежащих привлечению

Законодательством определен перечень категорий граждан, не подлежащих привлечению к данным мероприятиям:

  • Педагоги в период учебного года.

  • Обучающиеся очной формы обучения.

  • Родители трех и более несовершеннолетних детей.

  • Другие категории, предусмотренные Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».

Продолжительность подготовки

Продолжительность подготовки составляет до одного месяца. На этот период участники обеспечиваются питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием. Доставка к месту проведения и обратно организуется за счет Министерства обороны.

Социальные гарантии

Государством предусмотрены социальные гарантии:

  • За гражданами сохраняются место работы и занимаемая должность.

  • Работающим выплачивается средняя заработная плата в порядке, установленном законодательством.

  • Неработающим выплачивается минимальная заработная плата за счет бюджетных средств.

  • Период пребывания на сборах засчитывается в общий трудовой стаж.

Плановые учебные сборы

Плановые учебные сборы проводятся в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и являются важным элементом подготовки мобилизационного резерва страны.

Воинские сборы

Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления и уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Приказ о призыве

Приказ о призыве 3000 военнообязанных на воинские сборы в 2026 году был подписан министром обороны РК и введен в действие с 19 апреля. Сроки проведения воинских сборов — с мая по октябрь.