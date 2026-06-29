Китай расширил санкции в отношении Японии

Министерство торговли Китая расширило санкции в отношении компаний из Японии. Оно запретило китайским экспортерам, как работающим в самом Китае, так и за его пределами, поставлять продукцию двойного назначения 20 структурам в Японии, включая исследовательские институты и компании. Руководство Китая ожидает, что эти меры должны укрепить национальную безопасность, а также ограничить возможности милитаризации Японии.