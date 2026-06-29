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Китай расширил санкции в отношении Японии

Министерство торговли Китая расширило санкции в отношении компаний из Японии. Оно запретило китайским экспортерам, как работающим в самом Китае, так и за его пределами, поставлять продукцию двойного назначения 20 структурам в Японии, включая исследовательские институты и компании. Руководство Китая ожидает, что эти меры должны укрепить национальную безопасность, а также ограничить возможности милитаризации Японии.

Министерство торговли Китая расширило санкции в отношении компаний из Японии. Оно запретило китайским экспортерам, как работающим в самом Китае, так и за его пределами, поставлять продукцию двойного назначения 20 структурам в Японии, включая исследовательские институты и компании. Руководство Китая ожидает, что эти меры должны укрепить национальную безопасность, а также ограничить возможности милитаризации Японии.

В списке оказались Национальный институт оборонных исследований, а также исследовательские институты наземных, морских и воздушных систем. В числе компаний под санкциями оказались несколько подразделений Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries, а также компании Nikko, Kowa Kogyo, KGM, Nippi, Fortunio и Aoki Seimitsu Kogyo. Распоряжение вступает в силу немедленно и обязывает китайские компании остановить уже начатые поставки.

Кроме того, еще 20 японских компаний внесены в список усиленного экспортного контроля. Для поставок им китайские экспортеры должны будут получать специальные разрешения, составлять отчеты с оценкой рисков и предоставлять в письменном виде гарантии того, что поставляемая продукция не будет использоваться в военных целях.

Первый раунд санкций со стороны Китая был в феврале этого года, когда в списки ограничений попали 40 японских исследовательских институтов и компаний. Санкции вводились на фоне напряженности в отношениях двух стран, вызванной позицией Японии по Тайваню.

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