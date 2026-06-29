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Лукашенко назвал страну, с которой Беларусь готова активизировать сотрудничество

Лукашенко сказал, с какой страной Беларусь готова активизировать сотрудничество.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, с которой республика готова активизировать сотрудничество. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в понедельник, 29 июня, поздравил с днем рождения национального лидера, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Александр Лукашенко обратил внимание на достижения Туркменистана в экономической, социальной, политической сферах, а также на нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене. Все это, заявил он, многолетняя созидательная деятельность ее лидера, которая направлена на всестороннее развитие страны.

В Беларуси, подчеркнул президент, готовы прилагать все необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин назвал Александру Лукашенко железных друзей Китая, которые выдержали международную турбулентность.

Кстати, Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь.

Вместе с тем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Александра Лукашенко.

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