Лукашенко назвал страну, с которой Беларусь готова активизировать сотрудничество

Александр Лукашенко обратил внимание на достижения Туркменистана в экономической, социальной, политической сферах, а также на нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене. Все это, заявил он, многолетняя созидательная деятельность ее лидера, которая направлена на всестороннее развитие страны.