Лукашенко назвал страну, с которой Беларусь готова активизировать сотрудничество

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, с которой республика готова активизировать сотрудничество. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в понедельник, 29 июня, поздравил с днем рождения национального лидера, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Александр Лукашенко обратил внимание на достижения Туркменистана в экономической, социальной, политической сферах, а также на нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене. Все это, заявил он, многолетняя созидательная деятельность ее лидера, которая направлена на всестороннее развитие страны.
В Беларуси, подчеркнул президент, готовы прилагать все необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин назвал Александру Лукашенко железных друзей Китая, которые выдержали международную турбулентность.
Кстати, Лукашенко сказал в Китае, о чем мечтала Беларусь.
Вместе с тем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что не нужно раздувать сенсации из-за длительной командировки Александра Лукашенко.