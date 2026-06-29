Лукашенко описал визит в Китай, как возвращение домой

В ходе рабочего визита в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в шутливой форме заметил, что прибыл «как к себе домой».
«Как к себе домой», — произнес Лукашенко в начале беседы. Фрагмент встречи распространил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Глава китайского государства поинтересовался, прилетел ли Лукашенко напрямую из Минска.
«Нет, я вылетел из Подмосковья. У нас прошли переговоры с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, и после этого я отправился в Пекин», — пояснил белорусский руководитель, который перед этим совершил рабочую поездку в Россию.
Си Цзиньпин выразил удовлетворение тем, что их встречи с Лукашенко происходят довольно часто.
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