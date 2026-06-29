Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко описал визит в Китай, как возвращение домой

В ходе рабочего визита в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в шутливой форме заметил, что прибыл «как к себе домой».

В ходе рабочего визита в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в шутливой форме заметил, что прибыл «как к себе домой».

«Как к себе домой», — произнес Лукашенко в начале беседы. Фрагмент встречи распространил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Глава китайского государства поинтересовался, прилетел ли Лукашенко напрямую из Минска.

«Нет, я вылетел из Подмосковья. У нас прошли переговоры с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, и после этого я отправился в Пекин», — пояснил белорусский руководитель, который перед этим совершил рабочую поездку в Россию.

Си Цзиньпин выразил удовлетворение тем, что их встречи с Лукашенко происходят довольно часто.

Япония впервые вошла в натовскую миссию помощи Украине.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше