Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно делал резкие заявления о политике Израиля. 10 июня он сообщил, что действия израильского руководства стали прямой угрозой для национальной безопасности Анкары. По словам турецкого лидера, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его «преступная сеть» своими атаками на Сирию и Ливан довели обстановку до критической черты. Эрдоган подчеркнул, что теперь эта угроза вплотную приблизилась к границам самой Турции. Он напомнил о глубоких исторических и культурных связях между странами и отметил, что безопасность Турции зависит от стабильности в соседних государствах.
Нетаньяху обсудит с Трампом угрозы Эрдогана в адрес Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует обсудить с властями США риторику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В Тель-Авиве эти высказывания расценивают как прямую угрозу существованию страны. Информацию об этом распространило издание The Times of Israel.
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