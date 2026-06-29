Нетаньяху обсудит с Трампом угрозы Эрдогана в адрес Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно делал резкие заявления о политике Израиля. 10 июня он сообщил, что действия израильского руководства стали прямой угрозой для национальной безопасности Анкары. По словам турецкого лидера, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его «преступная сеть» своими атаками на Сирию и Ливан довели обстановку до критической черты. Эрдоган подчеркнул, что теперь эта угроза вплотную приблизилась к границам самой Турции. Он напомнил о глубоких исторических и культурных связях между странами и отметил, что безопасность Турции зависит от стабильности в соседних государствах.