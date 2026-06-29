В Конгрессе США потребовали разгромить Иран

По его мнению, Иран сейчас сильно ослаблен, поэтому по окончании перемирия «следует вернуться и снова надавить на них». «Мы должны полностью уничтожить их и выплюнуть кости на пол», — считает республиканец.
Кеннеди также отметил, что отсутствие соглашения с Тегераном предпочтительнее, чем заключение невыгодной сделки.
Ранее США и Иран достигли договоренности обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании. В частности, стороны намерены рассмотреть возобновление переговоров относительно спора вокруг Ормузского пролива.