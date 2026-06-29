Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США потребовали разгромить Иран

Сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил о необходимости полного разгрома Ирана. Как сообщает Fox News, политик сравнил исламскую республику с «очень старым человеком, который не может позволить себе простудиться».

Источник: Reuters

По его мнению, Иран сейчас сильно ослаблен, поэтому по окончании перемирия «следует вернуться и снова надавить на них». «Мы должны полностью уничтожить их и выплюнуть кости на пол», — считает республиканец.

Кеннеди также отметил, что отсутствие соглашения с Тегераном предпочтительнее, чем заключение невыгодной сделки.

Ранее США и Иран достигли договоренности обсудить все пункты меморандума о взаимопонимании. В частности, стороны намерены рассмотреть возобновление переговоров относительно спора вокруг Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше