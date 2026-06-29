Глава МИД Эстонии: некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию

«Наверняка у нас в Евросоюзе есть много стран, которые выступили бы против дальнейшего давления на Россию. Они скажут, что, если в случае переговоров мы станем посредниками, то нужно сохранять нейтралитет. Они скажут, что скоро установится мир, что будет заключена сделка», — считает политик.
По мнению дипломата, это «опасная тропа». Цахкна считает, что обсуждение кандидатуры потенциального представителя ЕС на переговорах с Россией «делу не помогает». «Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы должны сначала договориться о сути послания, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто будет его передавать», — добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал «абсолютно несерьезными и абсолютно неадекватными» попытки европейских политиков представить дело так, будто без участия Европы добиться урегулирования конфликта вокруг Украины невозможно и будто Россия тормозит начало переговоров.