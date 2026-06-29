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Глава МИД Эстонии: некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию

Обсуждение кандидатуры потенциального представителя Евросоюза на переговорах с РФ «делу не помогает», заявил Маргус Цахкна.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Некоторые страны в Евросоюзе могут выступать против дальнейшего давления на Россию ради участия в будущих переговорах по Украине. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью газете The Financial Times (FT).

«Наверняка у нас в Евросоюзе есть много стран, которые выступили бы против дальнейшего давления на Россию. Они скажут, что, если в случае переговоров мы станем посредниками, то нужно сохранять нейтралитет. Они скажут, что скоро установится мир, что будет заключена сделка», — считает политик.

По мнению дипломата, это «опасная тропа». Цахкна считает, что обсуждение кандидатуры потенциального представителя ЕС на переговорах с Россией «делу не помогает». «Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы должны сначала договориться о сути послания, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто будет его передавать», — добавил министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал «абсолютно несерьезными и абсолютно неадекватными» попытки европейских политиков представить дело так, будто без участия Европы добиться урегулирования конфликта вокруг Украины невозможно и будто Россия тормозит начало переговоров.

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