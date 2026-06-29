Глава МИД Эстонии: некоторые страны ЕС не хотели бы дальше давить на Россию

«Наверняка у нас в Евросоюзе есть много стран, которые выступили бы против дальнейшего давления на Россию. Они скажут, что, если в случае переговоров мы станем посредниками, то нужно сохранять нейтралитет. Они скажут, что скоро установится мир, что будет заключена сделка», — считает политик.