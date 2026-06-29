Катар и РФ запускают прямой канал связи для экстренных ситуаций

Ведомство опубликовало в своем аккаунте в соцсети X заявление: «Министерство обороны Катара подписало меморандум о взаимопонимании с Минобороны России в целях создания прямого канала связи для немедленного уведомления в случае возникновения кризисов».
Как уточняется в сообщении, документ со стороны России подписал заместитель начальника Центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов. С катарской стороны меморандум подписал исполняющий обязанности начальника Совместного координационного спасательного центра Дохи бригадный генерал ВВС Рашид аль-Хитми.
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