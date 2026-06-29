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Катар и РФ запускают прямой канал связи для экстренных ситуаций

Военные ведомства Катара и России договорились о запуске прямого канала связи для экстренных ситуаций. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Катара.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ведомство опубликовало в своем аккаунте в соцсети X заявление: «Министерство обороны Катара подписало меморандум о взаимопонимании с Минобороны России в целях создания прямого канала связи для немедленного уведомления в случае возникновения кризисов».

Как уточняется в сообщении, документ со стороны России подписал заместитель начальника Центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов. С катарской стороны меморандум подписал исполняющий обязанности начальника Совместного координационного спасательного центра Дохи бригадный генерал ВВС Рашид аль-Хитми.

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