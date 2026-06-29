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Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов

Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов.

Источник: AP 2024

ТЕГЕРАН, 29 июн — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре, сумма будет переведена Тегерану.

Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати 23 июня заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.

«В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране (Ирану — ред.). Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа», — сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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