Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке шести миллиардов долларов

«В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране (Ирану — ред.). Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа», — сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.