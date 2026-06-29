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Радий Хабиров не намерен уходить в Госдуму

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил, что возглавил список единороссов по Башкирии на выборах в Госдуму, при этом не собирается становиться депутатом.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что принял решение сам возглавить список «Единой России». «Наверное, по-другому нельзя», — заявил он.

«Но я сразу хочу сказать: не предполагаю избираться в Государственную Думу», — подчеркнул Радий Хабиров.

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