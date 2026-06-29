Светлана Зылевич: общественные наблюдатели нужны для легитимности и законности выборов

И с этого момент руководит проектом, набирает наблюдателей и обучает Общественная палата Красноярского края. В этом году точно так же как и в прошлом, перед Едиными днями голосования, которые пройдут в сентябре этого года, также проводится обучающий практикум для общественных наблюдателей. Общественным наблюдателем может стать любой гражданин, который решил посмотреть, узнать, проявить себя, как идет избирательный процесс, каким образом выбираются депутаты, нет ли каких-то нарушений. Об этом вся информация есть на сайте общественной палаты, и каждый, кто отвечает требованиям и может быть общественным наблюдателем, может подать заявку и пройти это обучение. — Насколько, по вашему мнению, важен процесс и обучения, и итоги, наверное, которые у нас проходят на выборах? — Обучение — очень важный этап, и сам общественный наблюдатель — человек, который будет присутствовать, это очень важно для легитимности и законности выборов. Как раз в процессе обучения общественных наблюдателей рассказывается не только об избирательном праве, но и о тех нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательном участке. Общественные наблюдатели у нас в крае присутствуют на каждом избирательном участке, поэтому очень важно знать, как реагировать, потому что могут быть и провокации, и фейки, и просто человек пришел, и не знает, может ли он на этом участке проголосовать? Не нашел себя в списках голосующих и любые вопросы, на которые необходимо ответить, помочь людям. И конечно, наблюдать за картиной голосования для того, чтобы вовремя среагировать, пояснить, сказать, написать в социальных сетях, какие были вопросы у людей, какие жалобы и что на самом деле происходит на избирательном участке. Для того, чтобы потом, по итогам выборов подтвердить и сказать, что выборы прошли законно и легитимно, что серьезных нарушений, которые бы повлекли какие-то недостатки, какие-то вопросы, которые бы сказали, что выборы нелегитимны, что таких не было.