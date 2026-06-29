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В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями

СВР: Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики», — говорится в сообщении.

Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, а силовые структуры Украины сознательно этому потворствуют, добавили в СВР.

«Интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому “черному рынку” оружия», — отметили там.

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