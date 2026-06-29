«Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики», — говорится в сообщении.
Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, а силовые структуры Украины сознательно этому потворствуют, добавили в СВР.
«Интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому “черному рынку” оружия», — отметили там.
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