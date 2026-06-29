Осенние выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга будут трехдневными

Агитация в СМИ начнется 22 августа и продлится до 17 сентября. В дни голосования агитировать запрещено. На выборах будут работать 22 тысячи человек. Около 80 участков откроют за пределами города — в Ленинградской области, в зоне СВО, на вокзалах и в аэропорту Пулково. Избиратели смогут проголосовать на дому. Молодые люди, которым исполнилось 18 лет, получат сувениры.