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Политолог раскрыл значение встречи Путина и Трампа в Анкоридже

Анкоридж в реальности стал демонстрацией намерений России и США начать переговорный процесс. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В воскресенье Владимир Путин сообщил, что он обсуждал с Дональдом Трампом на Аляске урегулирование украинского конфликта, но «никто не ставил никаких подписей».

По мнению Константина Блохина, в Анкоридже стороны показали свое обоюдное желание начать переговорный процесс.

Анкоридж был неким прощупыванием почвы. Это было неким обоюдным желанием продемонстрировать добрую волю, чтобы о чем-то дальше договариваться. В принципе, дух Анкориджа без обязательств сошел на нет.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

На развитие переговорного трека оказало влияние много факторов, констатирует Блохин. Эксперт пояснил, что спустя год ситуация в мире изменилась.

Собеседник Новостей Mai отметил, что для Трампа всегда были главными прагматичные интересы США, и именно ими определяется внешняя политика Вашингтона. Эксперт также отметил, что ключевым вызовом для Вашингтона сегодня является Китай, а не Россия.

При Байдене главным было создать единство Запада против России, сама идея переговоров с Москвой воспринималась как политическая капитуляция. У Трампа же главный приоритет — это интересы США, а главный враг — Китай, а не Россия.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по «обсуждению всех деталей и модальностей», которые были озвучены в Анкоридже.

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