Политолог раскрыл значение встречи Путина и Трампа в Анкоридже

В воскресенье Владимир Путин сообщил, что он обсуждал с Дональдом Трампом на Аляске урегулирование украинского конфликта, но «никто не ставил никаких подписей».
По мнению Константина Блохина, в Анкоридже стороны показали свое обоюдное желание начать переговорный процесс.
Анкоридж был неким прощупыванием почвы. Это было неким обоюдным желанием продемонстрировать добрую волю, чтобы о чем-то дальше договариваться. В принципе, дух Анкориджа без обязательств сошел на нет.
На развитие переговорного трека оказало влияние много факторов, констатирует Блохин. Эксперт пояснил, что спустя год ситуация в мире изменилась.
Собеседник Новостей Mai отметил, что для Трампа всегда были главными прагматичные интересы США, и именно ими определяется внешняя политика Вашингтона. Эксперт также отметил, что ключевым вызовом для Вашингтона сегодня является Китай, а не Россия.
При Байдене главным было создать единство Запада против России, сама идея переговоров с Москвой воспринималась как политическая капитуляция. У Трампа же главный приоритет — это интересы США, а главный враг — Китай, а не Россия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном по «обсуждению всех деталей и модальностей», которые были озвучены в Анкоридже.