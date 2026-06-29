Лукашенко рассказал Си Цзиньпину о переговорах с Путиным

«Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский лидер также поблагодарил председателя КНР за состоявшуюся встречу.
Си Цзиньпин уточнил, прилетел ли гость в Пекин напрямую из Минска.
«Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин», — ответил Лукашенко.
Си Цзиньпин отметил, что ему очень приятно вновь принимать президента Белоруссии. Он назвал Лукашенко своим дорогим другом. «Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам», — подчеркнул Си Цзиньпин.
В КНР Александра Лукашенко пробыл один день, 29 июня. Визит — часть турне по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Китай стал первой остановкой в этом маршруте. 26 июня президент Белоруссии провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным.