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CNN: за четыре дня через Ормузский пролив прошли 124 судна

Такое количество сопоставимо с числом судов, проходивших через пролив каждые сутки до начала войны Ирана с США и Израилем, сообщил телеканал.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Всего 124 перевозящих сырье судна прошли через Ормузский пролив с 25 июня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По его информации, такое количество сопоставимо с количеством судов, проходивших через пролив каждые сутки до начала войны Ирана с США и Израилем.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.

В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21—22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

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