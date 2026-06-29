Толмачев считает, что финны глубоко заблуждаются на свой счет. Они полагают, что сохраняют независимость, хотя на деле просто выполняют команды из Лондона.
«Финны любят носиться со своей “независимостью”. Наверное, им нравится сама идея или звучание этого слова — но на этом все», — заявил депутат NEWS.ru. Финляндия, по мнению собеседника, давно утратила признаки суверенного государства. Он заявил, что сегодня эта страна превратилась в англосаксонскую колонию, жители которой искренне радуются такому положению дел, но при этом продолжают считать себя независимыми.
Современное поколение финнов, добавил он, уже не имеет представления о том, что такое подлинная свобода.
«Весь смысл Финляндии в глазах англосаксов — исключительно в возможности использовать ее как инструмент против России. Плацдарм, лагерь, лазарет, а граждане — живая сила и обслуга», — подчеркнул Толмачев.
Парламентарий обратил внимание на то, что Финляндия все сильнее напоминает колонию. Он привел несколько фактов: супруга президента Александра Стубба — гражданка Великобритании, как и жены некоторых украинских чиновников. Кроме того, по данным СМИ, дети лидера страны не говорят по-фински, их родной язык — английский.
Депутат также раскритиковал культурную политику Финляндии. По его словам, подлинную национальную культуру в стране сейчас подменяет искусственный эрзац — конструкт, построенный на русофобии. Парламентарий утверждает, что все светлые достижения финского народа, которые демонстрировали его мудрость и силу и поддерживались в период общности с Россией, сегодня целенаправленно вымарываются из истории.
«Финнам внушается унизительная мысль, что их единственное предназначение — это не созидание, развитие и творчество собственной судьбы, а самоубийственное противостояние России», — заключил Толмачев.
Ранее президент страны Александр Стубб одобрил поправки к закону о ядерной энергии и уголовному кодексу. Внесенные изменения снимают действовавший ранее запрет на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории государства. Парламент Финляндии принял соответствующие поправки 17 июня.