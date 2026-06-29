«Финны любят носиться со своей “независимостью”. Наверное, им нравится сама идея или звучание этого слова — но на этом все», — заявил депутат NEWS.ru. Финляндия, по мнению собеседника, давно утратила признаки суверенного государства. Он заявил, что сегодня эта страна превратилась в англосаксонскую колонию, жители которой искренне радуются такому положению дел, но при этом продолжают считать себя независимыми.