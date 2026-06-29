Беларусь планирует работать с Китаем по 11 критичным для республики технологиям

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках многодневной командировки в страны Азии совершает рабочий визит в Китай. Белорусский лидер уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Снопков, комментируя встречу глав государств, отметил, что Беларусь намерена развивать совместное производство с Китаем.
«11 технологий, которые являются критичными для Беларуси, и мы хотим их совместно производить (продукцию — Sputnik) по этим технологиям», — приводит в видеоролике комментарий Снопкова Telegram-канал «Пул Первого».
Первый вице-премьер привел главный тезис белорусского лидера о том, что Беларуси и Китаю необходимо углубить отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений.
«Сама фраза говорит за себя. А дальше эту работу должны будут сделать правительства и посольства во взаимодействии с соответствующими госорганами», — добавил Снопков.
Председатель КНР, принимая в Пекине своего белорусского коллегу, заявил, что Беларусь и Китай являются «железными друзьями» и отметил, что дружба на фоне международной турбулентности стала только крепче.