Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист раскрыл, как Иран использует «качели» на переговорах с США

Тегеран использует риск возобновления боевых действий как главный инструмент давления в переговорах с Вашингтоном. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, иранская сторона отлично понимает: у президента США Дональда Трампа нет прочного тыла для новой военной кампании.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул, что в Иране видят, что у Трампа нет союзников, которые поддержали бы продолжение конфликта. Именно на этом строится стратегия Тегерана. Политолог считает, что иранцы рассчитывают дожать главу Белого дома, постоянно напоминая о возможности возобновления ударов. Это их основной способ влияния на американцев.

«Такие качели, я думаю, что мы будем наблюдать еще какое-то время. Переговоры, очевидно, будут идти довольно сложно. Но главный вопрос: как долго это все продлится? Иран, я думаю, имеет возможность в таком вялотекущем формате обмениваться ударами с США. А есть ли у американской администрации возможность тянуть эту историю до приближающихся выборов в конгресс, возникают сомнения», — пояснил Дудаков NEWS.ru.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил о достигнутых договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, стороны согласовали взаимное прекращение военных ударов. Высокопоставленный источник рассказал Равиду, что представители США и Ирана договорились встретиться в Дохе 30 июня. Главной темой консультаций станет ситуация в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше