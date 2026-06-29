Американист раскрыл, как Иран использует «качели» на переговорах с США

«Такие качели, я думаю, что мы будем наблюдать еще какое-то время. Переговоры, очевидно, будут идти довольно сложно. Но главный вопрос: как долго это все продлится? Иран, я думаю, имеет возможность в таком вялотекущем формате обмениваться ударами с США. А есть ли у американской администрации возможность тянуть эту историю до приближающихся выборов в конгресс, возникают сомнения», — пояснил Дудаков NEWS.ru.