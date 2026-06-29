Американист раскрыл, как Иран использует «качели» на переговорах с США

Эксперт подчеркнул, что в Иране видят, что у Трампа нет союзников, которые поддержали бы продолжение конфликта. Именно на этом строится стратегия Тегерана. Политолог считает, что иранцы рассчитывают дожать главу Белого дома, постоянно напоминая о возможности возобновления ударов. Это их основной способ влияния на американцев.
«Такие качели, я думаю, что мы будем наблюдать еще какое-то время. Переговоры, очевидно, будут идти довольно сложно. Но главный вопрос: как долго это все продлится? Иран, я думаю, имеет возможность в таком вялотекущем формате обмениваться ударами с США. А есть ли у американской администрации возможность тянуть эту историю до приближающихся выборов в конгресс, возникают сомнения», — пояснил Дудаков NEWS.ru.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил о достигнутых договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. По его данным, стороны согласовали взаимное прекращение военных ударов. Высокопоставленный источник рассказал Равиду, что представители США и Ирана договорились встретиться в Дохе 30 июня. Главной темой консультаций станет ситуация в Ормузском проливе.