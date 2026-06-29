Corriere della Sera: военная помощь НАТО Киеву может быть меньше ожидаемого из-за США

Ранее СМИ сообщали, что пункт о выделении Украине средств на военные нужды может войти в итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7—8 июля . Указывалось, что инициатива исходит от Германии, а участие в ней США под вопросом. Как уточнялось, €30 млрд — это часть пакета помощи Евросоюза объемом 90 млрд евро. Предполагалось, что около $40 млрд будут новыми обязательствами, однако теперь ведется «пересчет», пишет газета.