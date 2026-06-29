Corriere della Sera: военная помощь НАТО Киеву может быть меньше ожидаемого из-за США

Как поясняют источники издания в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, пока у власти в Венгрии находился Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение ЕС 90 млрд евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева. Сейчас, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны, которые также являются членами НАТО. «Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10−12 млрд», — говорят источники.
Таким образом, общий объем помощи Украине должен быть на уровне $70 млрд, но только $10 млрд из них будут новыми обязательствами по финансированию, а не $40 млрд, как предполагалось.
Ранее СМИ сообщали, что пункт о выделении Украине средств на военные нужды может войти в итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре