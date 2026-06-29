Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Corriere della Sera: военная помощь НАТО Киеву может быть меньше ожидаемого из-за США

На саммите альянса в Анкаре новые фонды могут составить не более $10−12 млрд вместо $40 млрд.

Источник: Reuters

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. НАТО пересчитывает сумму финансирования военной помощи Киеву в связи с позицией США. Как сообщает газета Corriere della Sera, на предстоящем саммите североатлантического альянса в июле в Анкаре новые фонды могут составить не более $10−12 млрд вместо $40 млрд.

Как поясняют источники издания в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО, пока у власти в Венгрии находился Виктор Орбан, Будапешт тормозил выделение ЕС 90 млрд евро, большая часть которых предполагается на военные нужды Киева. Сейчас, когда этот транш разблокирован, финансовые обязательства лягут на страны, которые также являются членами НАТО. «Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10−12 млрд», — говорят источники.

Таким образом, общий объем помощи Украине должен быть на уровне $70 млрд, но только $10 млрд из них будут новыми обязательствами по финансированию, а не $40 млрд, как предполагалось.

Ранее СМИ сообщали, что пункт о выделении Украине средств на военные нужды может войти в итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7—8 июля. Указывалось, что инициатива исходит от Германии, а участие в ней США под вопросом. Как уточнялось, €30 млрд — это часть пакета помощи Евросоюза объемом 90 млрд евро. Предполагалось, что около $40 млрд будут новыми обязательствами, однако теперь ведется «пересчет», пишет газета.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше