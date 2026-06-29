Путин отверг предложение Украины ограничить боевые действия четырьмя регионами

А если неприятель атакует — то тут уже не до жиру, и что-либо перебросить на другое направление просто нет возможности. В этом случае дай Бог удержать занимаемые оборонительные рубежи. К тому же на войне бывает и такая ситуация, что направление второстепенного удара, где изначально планировалось вести только сковывающие действия, внезапно становится направлением главного удара, поскольку у атакующей стороны обозначился существенный успех, оборона противника оказалась легко прорванной и потребовалось срочно усилить свои войска, действующих на этом участке прорыва.