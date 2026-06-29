Foreign Affairs рассказал, как Европа начала готовиться к обороне без США

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости укреплять собственную оборону и снижать зависимость от США. В июне Институт исследований безопасности ЕС представил доклад «Защита Европы, сдерживание России», в котором призвал европейские страны взять на себя больше ответственности внутри НАТО, увеличить военные расходы, нарастить производство вооружений и боеприпасов, расширить совместные закупки и развивать собственный военно-промышленный комплекс. Авторы доклада указали, что Европа больше не может рассчитывать на прежний уровень военной поддержки со стороны США.