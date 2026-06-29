Foreign Affairs рассказал, как Европа начала готовиться к обороне без США

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставило европейские страны по-новому взглянуть на собственную безопасность и ускорило их перевооружение. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Foreign Affairs.
Авторы приводят результаты опросов, согласно которым 77% жителей стран Евросоюза считают конфликт на Украине прямой угрозой безопасности Европы. При этом только 11% жителей 15 европейских стран по-прежнему называют США союзником. Большинство опрошенных сомневается, что Вашингтон придет на помощь Европе в случае вооруженного конфликта.
На этом фоне жители многих европейских стран поддерживают увеличение военных расходов, развитие собственного производства вооружений и закупку европейской, а не американской военной техники. В некоторых государствах ЕС также поддерживают идею возвращения обязательной военной службы.
Как отмечают авторы статьи, Германия стала одним из главных двигателей перевооружения Европы. Страна планирует почти втрое увеличить военные расходы по сравнению с 2022 годом, а европейские компании уже расширяют выпуск беспилотников, бронетехники, танков и другого вооружения.
По мнению авторов, даже если в США сменится президент, отношения между Европой и Вашингтоном уже не будут прежними. Они считают, что Штаты все больше сосредоточатся на противостоянии с Китаем, а европейским странам придется самостоятельно отвечать за собственную безопасность.
После возвращения Трампа в Белый дом отношения между США и европейскими союзниками заметно осложнились. Вашингтон неоднократно требовал от стран Европы увеличить расходы на оборону. Одновременно с этим Трамп критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку США во время войны с Ираном и угрожал пересмотреть роль Вашингтона в альянсе.
На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости укреплять собственную оборону и снижать зависимость от США. В июне Институт исследований безопасности ЕС представил доклад «Защита Европы, сдерживание России», в котором призвал европейские страны взять на себя больше ответственности внутри НАТО, увеличить военные расходы, нарастить производство вооружений и боеприпасов, расширить совместные закупки и развивать собственный военно-промышленный комплекс. Авторы доклада указали, что Европа больше не может рассчитывать на прежний уровень военной поддержки со стороны США.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа была «проектом мира без оружия», но теперь должна стать «проектом мира, но с оружием». По его словам, развитие оборонного сотрудничества и укрепление военного потенциала позволят европейским странам сохранить влияние на мировой арене.