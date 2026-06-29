Более 150 тысяч предложений поступило от нижегородцев для новой Народной программы «Единой России»

Уже более 150 тысяч предложений поступило от жителей Нижегородской области для новой Народной программы партии «Единая Россия», об этом в своем MAX-канале написал глава региона Глеб Никитин.
По его словам, это живые, конкретные запросы, которые лягут в основу будущих решений.
«За пять лет программа уже доказала свою эффективность: в регионе открыты новые ФАПы, благоустроены сотни общественных пространств, построены десятки школ и детских садов, созданы спортивные объекты, обновлена транспортная инфраструктура. Все реализованные инициативы — подтверждение того, что Народная программа работает, а запросы жителей слышат», — подчеркнул губернатор Никитин.
Напомним, нижегородская делегация приняла участие в XXIII Съезде «Единой России» (18+), где президент Владимир Путин обозначил главные направления для обновленной Народной программы.
«Сегодня Россия проходит через судьбоносный этап системной трансформации, противостоит беспрецедентному внешнему давлению. При этом безусловным приоритетом для партии остается внутреннее развитие страны», — отметил Глеб Никитин. «Укрепление демографии, сбережение традиций и повышение качества жизни во всех регионах, а также вывод экономики на принципиально новый технологический уровень. Вот ключевые задачи партии “Единая Россия”», — заключил он.