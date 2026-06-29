Мэр Омска подписал соглашение о сотрудничестве с капитаном атомной подлодки

Мэр Сергей Шелест сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Омск», входящего в состав Тихоокеанского флота. Визит на борт корабля состоялся в рамках восстановления шефских связей между городом Омском и подлодкой после 26-летнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Омска.
«Так получилось, что стал с 2000 года первым мэром Омска, который побывал на борту атомохода. 26 лет назад “Омск” посещал тогдашний руководитель города Валерий Павлович Рощупкин. Наметили с Ярославом Владимировичем первоочередные направления для сотрудничества, подписали соответствующее соглашение», — рассказал Сергей Шелест.
Отмечается, что экипажем корабля командует капитан первого ранга Ярослав Шилов. Моряки несут службу в сложных условиях, обеспечивая боевую готовность атомохода, который способен длительное время находиться в автономном плавании, действовать на значительной глубине и выполнять ракетные и торпедные задачи.
В рамках начавшегося сотрудничества к проекту уже подключились предприятия Омской области, включая Любинский молочно-консервный комбинат, ГК «Руском», а также компании «Сладонеж» и «Виконт». По словам главы города, участие в работе также принимают представители бизнеса региона, оказывающие поддержку экипажу подлодки.