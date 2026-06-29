Мэр Омска подписал соглашение о сотрудничестве с капитаном атомной подлодки

Мэр Сергей Шелест сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Омск», входящего в состав Тихоокеанского флота. Визит на борт корабля состоялся в рамках восстановления шефских связей между городом Омском и подлодкой после 26-летнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Омска.