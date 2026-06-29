Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского, заявил Песков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин и Лукашенко встретились в формате тет-а-тет на Валдае. Журналисты задали Пескову вопрос о том, передавал ли Лукашенко какое-то послание от Зеленского на этой встрече.
«Нет», — сказал Песков журналистам.
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