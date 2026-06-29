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МИД Беларуси прокомментировал угрозы Киева

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Красные линии четко определил президент Беларуси Александр Лукашенко, это границы страны, заявил замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета.

Источник: Sputnik.by

«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это — наша граница», — заявил Секрета в интервью RT, комментируя возможные атаки Киева.

Он также предупредил о неизбежной реакции Минска на любые враждебные действия. По его словам, Беларусь готова дать решительный ответ с задействованием всех имеющихся сил и средств, если украинские военные попытаются пересечь рубежи республики.

«Если граница (Беларуси — Sputnik) будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала», — отметил замминистра.

Дипломат добавил, что украинцы знают об этом.

Как ранее сообщал Sputnik, после заявлений Зеленского о «ретрансляторах» на территории Беларуси и угрозах, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна располагает всеми необходимыми средствами для защиты населения от любых агрессоров. Он также добавил, что жители Гомельской области не должны беспокоиться из-за недавних высказываний главы киевского режима.

Также Лукашенко заявлял, что к нему уже приезжали представители Зеленского, и он попросил донести до Киева, что в случае вовлечения Беларуси в военный конфликт, характер войны сразу изменится.

Кроме того, президент Беларуси дал указание Государственному пограничному комитету страны разрешить украинцам пересекать границу для сбора грибов и ягод на приграничной территории республики.

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