МИД Беларуси прокомментировал угрозы Киева

Как ранее сообщал Sputnik, после заявлений Зеленского о «ретрансляторах» на территории Беларуси и угрозах, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна располагает всеми необходимыми средствами для защиты населения от любых агрессоров. Он также добавил, что жители Гомельской области не должны беспокоиться из-за недавних высказываний главы киевского режима.