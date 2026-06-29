Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности в Европе, заявил Песков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны государств Европы, попытки провоцировать Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», — сказал Песков журналистам.
В конце прошлой недели Лукашенко посетил с рабочим визитом Россию, где провел переговоры Путиным.
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