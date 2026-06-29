Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности в Европе, заявил Песков

«Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», — сказал Песков журналистам.