Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения этого общения не было, но повестка дня вполне понятная. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Песков журналистам.