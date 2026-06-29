Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валдае общались в неформальной обстановке, разговор носил предметный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения этого общения не было, но повестка дня вполне понятная. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Песков журналистам.
«Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России (Михаил Мишустин — ред.). И разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного Государства, они требуют конкретики», — отметил он.
Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в РФ. Главы государств встретились в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае, сообщило ранее белорусское агентство Белта.