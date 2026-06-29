Заявление главы ЛНР о борьбе с дронами ВСУ

«Подключаем ученых, подключаем ребят, которые имеют отношение к науке, которые знают, как работает вооружение. Я думаю, этот симбиоз военных и наших научных сотрудников, он должен дать тот результат, который ожидает вся страна. Я думаю, что мы должны найти то “противоядие” этим беспилотникам», — сказал Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что в ЛНР создаются подразделения БАРС для борьбы с украинскими БПЛА, и отметил, что для прифронтовых территорий беспилотники являются самой главной проблемой.