Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 июня: главное

Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь.