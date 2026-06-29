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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 июня: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Для того, чтобы имеющиеся каналы связи Москвы и Киева работали, они должны оставаться в тени.

Американские переговорщики, как и киевский режим, отлично знакомы с российской позицией по вопросам украинского урегулирования.

Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИДа.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Динамика на фронте красноречива и придает уверенности в том, что РФ достигнет своих целей.

Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского, это задача специалистов.

Общение Путина и Лукашенко на Валдае было неформальным, оно прошло в резиденции российского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского.

Путин и Лукашенко обсуждали также стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии.

Конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и субботу на Валдае.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не стал отвечать, является ли Лукашенко одним из каналов связи Москвы с Киевом.

29 июня Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
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