Для того, чтобы имеющиеся каналы связи Москвы и Киева работали, они должны оставаться в тени.
Американские переговорщики, как и киевский режим, отлично знакомы с российской позицией по вопросам украинского урегулирования.
Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена два года назад главой нашего государства в выступлении в министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИДа.
Динамика на фронте красноречива и придает уверенности в том, что РФ достигнет своих целей.
Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского, это задача специалистов.
Общение Путина и Лукашенко на Валдае было неформальным, оно прошло в резиденции российского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского.
Путин и Лукашенко обсуждали также стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии.
Конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, которое имело место в пятницу и субботу на Валдае.
Кремль не стал отвечать, является ли Лукашенко одним из каналов связи Москвы с Киевом.
29 июня Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту. Много всего успела сделать Яна Лантратова — и в плане организации обменов пленными, возвращения наших семей и так далее, обо всем об этом сегодня пойдет речь.