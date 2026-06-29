В России активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками

Другие его заявления: Киев целенаправленно бьёт по важным инфраструктурным объектам, пытаясь нарушить логистику. В частности, изолировать Крым и Новороссию от остальной территории страны. Минобороны уделяет особое внимание подготовке кадров для новых подразделений. Идут поставки тяжелых дронов и развитие сервисных центров для обслуживания беспилотных систем. В российских дронах ИИ применяется для распознавания образов и автозахвата целей, навигации. На фронте активно функционируют мастерские и лаборатории, где бойцы самостоятельно модернизирую и адаптируют имеющееся вооружение и оборудование под текущие условия. Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».