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В России активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

Другие его заявления: Киев целенаправленно бьёт по важным инфраструктурным объектам, пытаясь нарушить логистику. В частности, изолировать Крым и Новороссию от остальной территории страны. Минобороны уделяет особое внимание подготовке кадров для новых подразделений. Идут поставки тяжелых дронов и развитие сервисных центров для обслуживания беспилотных систем. В российских дронах ИИ применяется для распознавания образов и автозахвата целей, навигации. На фронте активно функционируют мастерские и лаборатории, где бойцы самостоятельно модернизирую и адаптируют имеющееся вооружение и оборудование под текущие условия. Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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