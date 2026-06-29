Эрдоган заявил о переломном моменте для евроатлантической безопасности

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Евроатлантическая безопасность переживает переломный этап, а происходящие на восточных и юго-восточных рубежах НАТО конфликты и кризисы требуют пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Евроатлантическая безопасность переживает исторический переломный момент. Войны, кризисы, терроризм и нелегальная миграция на восточных и юго-восточных границах нашего альянса требуют переосмысления нашего понимания безопасности», — сказал Эрдоган, выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.
По словам турецкого лидера, прежние модели и устоявшиеся представления постепенно утрачивают актуальность, однако пока неясно, какие механизмы придут им на смену.
Эрдоган отметил, что мир вступил в период высокой неопределенности, когда напряженность растет, стабильность уступает место конфликтам, а международная обстановка становится все менее предсказуемой.
Президент Турции добавил, что происходящие изменения требуют выработки новых подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре