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Эрдоган заявил о переломном моменте для евроатлантической безопасности

Эрдоган: конфликты на восточных рубежах НАТО требуют пересмотра подходов альянса.

Источник: Reuters

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости. Евроатлантическая безопасность переживает переломный этап, а происходящие на восточных и юго-восточных рубежах НАТО конфликты и кризисы требуют пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Евроатлантическая безопасность переживает исторический переломный момент. Войны, кризисы, терроризм и нелегальная миграция на восточных и юго-восточных границах нашего альянса требуют переосмысления нашего понимания безопасности», — сказал Эрдоган, выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.

По словам турецкого лидера, прежние модели и устоявшиеся представления постепенно утрачивают актуальность, однако пока неясно, какие механизмы придут им на смену.

Эрдоган отметил, что мир вступил в период высокой неопределенности, когда напряженность растет, стабильность уступает место конфликтам, а международная обстановка становится все менее предсказуемой.

Президент Турции добавил, что происходящие изменения требуют выработки новых подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7—8 июля. Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станет дальнейшее укрепление оборонного потенциала альянса, увеличение военных расходов стран-членов и вопросы коллективной безопасности.

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