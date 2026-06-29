Секрета: Минск регулярно общается с представителями Запада

«Должен признать, что мы недавно провели несколько раундов переговоров с нашими западными (европейскими) коллегами. Мы делаем это регулярно», — сказал он.
По его словам, в ходе переговоров затрагиваются вопросы, которые касаются не только санкций и возможностей для торговли и логистики, но и вопросов безопасности.
Ранее Секрета заявил, что Минск ответит с применением всего потенциала на нарушение Киевом границ.
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