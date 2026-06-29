«Дипломатическая трезвость»: политолог рассказал о ключевом принципе переговоров с Западом

Последние высказывания Путина о его встрече с Трампом в Анкоридже характеризуют важную черту в диалоге по линии Россия — Запад: ничего не определено, пока это не зафиксировано на бумаге. Об этом пишет политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.