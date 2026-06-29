«Дипломатическая трезвость»: политолог рассказал о ключевом принципе переговоров с Западом

По мнению Алексея Чеснакова, слова Путина являются важной оценкой, «которая должна отрезвить тех, кто рад обманывать и обманываться в своих ожиданиях».
После срыва Стамбульских договоренностей у Москвы выработался (кто-то считает — лишь стал более жестким уже существовавший) важный принцип — любые реальные действия строго после официального заключения соглашения.
Эксперт полагает, что эта стратегия задаст тон переговорам по Украине. По его оценке, в сложившихся условиях рассчитывать на скорое прекращение огня не приходится.
Об этом говорит и сам Путин, но не приводит прямую параллель с принципом юридической надежности.
Сейчас на первый план выходит не просто участие в переговорах, а реальный вес участников. Поэтому все чаще всплывает вопрос — кто именно сидит за столом переговоров. В этом контексте снова актуализируется вопрос — насколько легитимны оппоненты, отмечает Чеснаков.
Эксперт констатирует: сегодняшняя дискуссия вокруг Украины чрезмерно эмоциональна — за шумом публичных заявлений всё труднее разглядеть реальные контуры переговорного процесса.
Вечные ожидания «вот-вот», все эти восторженные возгласы по итогам тех или иных форматов, постоянная истеричная возгонка — все это за пределами реального процесса.
Политолог отмечает, что у России не осталось иллюзий относительно того, с кем она имеет дело, поэтому любые договоренности должны быть оформлены надлежащим образом. Прекращение огня будет достижимо только после соответствующей фиксации намерений на бумаге, резюмирует Чеснаков.
Ранее политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail раскрыл значение встречи Путина и Трампа в Анкоридже и указал факторы, повлиявшие на развитие переговорного трека по Украине.