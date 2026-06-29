Лантратова рассказала Путину о возвращении жителей Курской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области.
«Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», — сказала Лантратова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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