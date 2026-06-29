Губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов

Губернатор обратил внимание что, если человек выпадает из экономической жизни, перебивается случайными заработками либо получает теневые доходы, то тогда возникают риски и для него самого, и для общества в целом. Крупко подчеркнул, что каждый трудоспособный должен вносить свой вклад в развитие страны, а поддержку следует оказывать действительно нуждающимся в помощи.