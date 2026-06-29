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Сводка основных боевых действий 29 июня в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе штурмовики группа войск «Север» продолжают вести стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе — бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь. В Краснопольском районе продолжается сражение в лесных массивах.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе штурмовики группа войск «Север» продолжают вести стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе — бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь. В Краснопольском районе продолжается сражение в лесных массивах.

Краснолиманское направление на Донбассе: армия России продолжает продвигаться при поддержке артиллерии и БПЛА. Авиация бьёт по переправам и резервам ВСУ, противник контратакует в районах Шандриголово и Редкодуба. На Славянском направлении наши войска продвигаются к Ореховатке, уничтожая укрепления противника.

На Константиновском направлении продолжается зачистка юго-западной части города. По данным МО РФ, за сутки освобождено ещё 26 зданий. Президент России сообщил, что Константиновка более чем на 90% уже освобождена. Добропольское направление: здесь без существенных изменений, продолжаются упорные позиционные бои.

В Таврии на Днепропетровском направлении группа войск «Восток» освободила поселок Писанцы, продвигаясь вдоль русла реки Волчьей. На Гуляйпольском направлении российские штурмовики взяли поселок Новоселовка. Далее на пути наших войск — Егоровка, которая находится севернее печально известной Малой Токмачки. С Запорожского направления появляются сведения о незначительном продвижении противника в северной части Степногорска и в селе Плавни. ВС России пытаются закрепиться в Приморском. Идут бои в Новояковлевке.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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