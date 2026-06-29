В МИД Белоруссии пригрозили Киеву ответом за нарушение границы

Ранее Зеленский потребовал от Александра Лукашенко убрать технику, размещенную в приграничных с Украиной районах Белоруссии. По версии украинского президента, она используется для корректировки российских ударов по Украине. Зеленский предупредил, что в случае невыполнения этого требования Киев может принять меры самостоятельно. Затем он сказал, что эту технику отключили.