В МИД Белоруссии пригрозили Киеву ответом за нарушение границы

«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала», — заявил дипломат. Он добавил, что Киев знает о такой позиции Минска.
Секрета также усомнился в искренности заявлений украинских властей. По его словам, отдельные высказывания и кадровые решения Киева могут быть связаны с попыткой повысить популярность президента Украины Владимира Зеленского.
«Также хочу заметить, что не очень верю в искренность слов украинцев. Возможно, какие-то сказанные ими слова и временные назначения были направлены на повышение популярности Зеленского, рейтинг которого падает и среди украинского населения, и в армии», — добавил Секрета.
Ранее Зеленский потребовал от Александра Лукашенко убрать технику, размещенную в приграничных с Украиной районах Белоруссии. По версии украинского президента, она используется для корректировки российских ударов по Украине. Зеленский предупредил, что в случае невыполнения этого требования Киев может принять меры самостоятельно. Затем он сказал, что эту технику отключили.