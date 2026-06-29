Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Белоруссии пригрозили Киеву ответом за нарушение границы

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил в интервью с RT, что Минск ответит «с применением всего потенциала» в случае пересечения украинской стороной белорусской границы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала», — заявил дипломат. Он добавил, что Киев знает о такой позиции Минска.

Секрета также усомнился в искренности заявлений украинских властей. По его словам, отдельные высказывания и кадровые решения Киева могут быть связаны с попыткой повысить популярность президента Украины Владимира Зеленского.

«Также хочу заметить, что не очень верю в искренность слов украинцев. Возможно, какие-то сказанные ими слова и временные назначения были направлены на повышение популярности Зеленского, рейтинг которого падает и среди украинского населения, и в армии», — добавил Секрета.

Ранее Зеленский потребовал от Александра Лукашенко убрать технику, размещенную в приграничных с Украиной районах Белоруссии. По версии украинского президента, она используется для корректировки российских ударов по Украине. Зеленский предупредил, что в случае невыполнения этого требования Киев может принять меры самостоятельно. Затем он сказал, что эту технику отключили.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше