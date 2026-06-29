Трамп перестроит поле для гольфа в Вашингтоне

По его словам, поле уже старое и после завершения реконструкции, которая начнется осенью, станет «одним из величайших полей для гольфа в мире».
Ранее организация National Links Trust, которая управляет общественными полями для гольфа в столице, обращалась в суд с требованием заблокировать подготовленный администрацией проект реконструкции поля. Однако в мае стороны смогли договориться.
Это не единственный строительный проект главы государства в городе. Ранее он поручил обустроить бальный зал в Белом доме, возвести в городе триумфальную арку, а также провести реконструкцию Отражающего бассейна у Мемориала Линкольна.