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Трамп перестроит поле для гольфа в Вашингтоне

Президент США объявил о планах реконструкции общественного поля для гольфа в парке Восточный Потомак в Вашингтоне. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал в социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

По его словам, поле уже старое и после завершения реконструкции, которая начнется осенью, станет «одним из величайших полей для гольфа в мире».

Ранее организация National Links Trust, которая управляет общественными полями для гольфа в столице, обращалась в суд с требованием заблокировать подготовленный администрацией проект реконструкции поля. Однако в мае стороны смогли договориться.

Это не единственный строительный проект главы государства в городе. Ранее он поручил обустроить бальный зал в Белом доме, возвести в городе триумфальную арку, а также провести реконструкцию Отражающего бассейна у Мемориала Линкольна.

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