Белоусов: ситуация с защитой от дронов в России меняется каждые 2−3 месяца

Для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками, рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По его словам, в войсках беспилотных систем активно используют возможности искусственного интеллекта, применяемого прежде всего для автозахвата целей и навигации. Министр отметил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца. О чем еще он говорил с военными журналистами — в материале «Газеты.Ru».