Германия готовит механизмы возвращения украинских беженцев

«Федеральное правительство постоянно проверяет, в какой мере можно усилить добровольное возвращение [украинцев] на Украину», — заявили в ведомстве «Известиям».
Цифры демонстрируют, что процесс уже идет. По данным правительства ФРГ, на 30 апреля 2026 года в Центральном реестре иностранцев числились 23 462 человека. Эти люди раньше находились под временной защитой, но затем сменили статус на другой вид ВНЖ.
В МВД также пояснили, что будущее украинцев — предмет дискуссии не только в отдельных странах, но и в Евросоюзе в целом. «На уровне ЕС обсуждалось дальнейшее продление временной защиты до 4 марта 2028 года с ограничением сферы применения. Этот процесс продолжается. Существующие виды разрешений на пребывание доступны лицам, имеющим право на защиту из Украины, если они соответствуют необходимым условиям», — добавили в министерстве.
Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой продлить режим временной защиты до 4 марта 2028 года, но с серьезными оговорками. Брюссель предложил сузить круг получателей: из автоматического покрытия хотят исключить мужчин мобилизационного возраста (от 23 до 60 лет), которые прибывают в ЕС без официального разрешения на выезд от украинских властей.