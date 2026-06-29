Германия готовит механизмы возвращения украинских беженцев

В МВД также пояснили, что будущее украинцев — предмет дискуссии не только в отдельных странах, но и в Евросоюзе в целом. «На уровне ЕС обсуждалось дальнейшее продление временной защиты до 4 марта 2028 года с ограничением сферы применения. Этот процесс продолжается. Существующие виды разрешений на пребывание доступны лицам, имеющим право на защиту из Украины, если они соответствуют необходимым условиям», — добавили в министерстве.