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США на переговорах с Ираном в Дохе будут представлять Уиткофф и Кушнер

Reuters: Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах в Дохе 30 июня.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. США на высокоуровневых переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США и что она состоится во вторник в столице Катара Дохе.

«Спецпосланник Уикофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для участия в высокоуровневых встречах на этой неделе, пока мы продолжаем обсуждать меморандум о взаимопонимании», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.

Ранее в понедельник замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседаний рабочих групп по реализации меморандума.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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