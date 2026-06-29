Трамп заявил о падении цен на нефть ниже, чем до войны в Иране

24 июня Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес американских нефтяных компаний. Он пригрозил им серьезными последствиями, если те не начнут снижать цены на бензин. Глава государства поручил Минюсту США разобраться, почему нефтяники не уменьшают стоимость топлива на заправках вслед за падением цен на нефть. Трамп заявил, что уверен: цена на бензин должна составлять 2,25 доллара. По его словам, проблем с поставками топлива больше не существует.