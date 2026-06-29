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Трамп заявил о падении цен на нефть ниже, чем до войны в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стоимость нефти опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала конфликта с Ираном.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нефть WTI — $69, и цена продолжает снижаться. Это меньше, чем было до начала денуклеаризации Ирана», — написал он в Truth Social.

В июне Трамп уже давал положительную оценку экономической ситуации, которая, по его словам, сложилась после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

Совместная операция США против Ирана стартовала 28 февраля. 17 июня Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны провели процедуру в дистанционном формате.

24 июня Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес американских нефтяных компаний. Он пригрозил им серьезными последствиями, если те не начнут снижать цены на бензин. Глава государства поручил Минюсту США разобраться, почему нефтяники не уменьшают стоимость топлива на заправках вслед за падением цен на нефть. Трамп заявил, что уверен: цена на бензин должна составлять 2,25 доллара. По его словам, проблем с поставками топлива больше не существует.

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