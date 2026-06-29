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Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Ираном в Дохе

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с иранской стороной.

Источник: AP 2024

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Иран попросил о встрече на этой неделе, поэтому Уиткофф и Кушнер вылетают в Доху на мероприятие высокого уровня. По ее словам, это будут технические консультации.

Ранее американский лидер сообщил, что переговоры с Ираном в столице Катара состоятся 30 июня.

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