Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Ираном в Дохе

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Иран попросил о встрече на этой неделе, поэтому Уиткофф и Кушнер вылетают в Доху на мероприятие высокого уровня. По ее словам, это будут технические консультации.
Ранее американский лидер сообщил, что переговоры с Ираном в столице Катара состоятся 30 июня.
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Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше