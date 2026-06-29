Эрдоган призвал дипломатией добиться решения кризиса на Украине

Турецкий лидер также отметил важность сохранения сдерживающих возможностей альянса и усиления единства между его участниками.
Как подчеркнул президент, саммит НАТО, запланированный в Анкаре на
Эрдоган призвал партнеров по блоку создать надежную и эффективную «сеть безопасности и обороны» в рамках НАТО, «простирающуюся от Техаса до Анкары». По его словам, Анкара последовательно выполняет взятые на себя финансовые обязательства и уже вошла в число крупнейших доноров миссий и операций Североатлантического альянса.