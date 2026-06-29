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Эрдоган призвал дипломатией добиться решения кризиса на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что урегулирование украинского конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем в ближайшее время. Об этом сообщает Anadolu.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«В предстоящий период надо получить результаты для решения конфликта путем диалога», — сказал Эрдоган во время обеда, организованного для глав парламентских комитетов стран НАТО.

Турецкий лидер также отметил важность сохранения сдерживающих возможностей альянса и усиления единства между его участниками.

Как подчеркнул президент, саммит НАТО, запланированный в Анкаре на 7—8 июля, станет площадкой для обмена опытом между государствами-членами организации.

Эрдоган призвал партнеров по блоку создать надежную и эффективную «сеть безопасности и обороны» в рамках НАТО, «простирающуюся от Техаса до Анкары». По его словам, Анкара последовательно выполняет взятые на себя финансовые обязательства и уже вошла в число крупнейших доноров миссий и операций Североатлантического альянса.

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